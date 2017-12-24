"Ювентус" летом может купить Стротмана за 45 миллионов евро

Полузащитник "Ромы" Кевин Стротман в летнее трансферное окно может перейти в "Ювентус", сообщает Sky Sports. По информации источника, готовы активировать опцию выкупа контракта 27-летнего голландца, которая прописана в его соглашении с римлянами. Сумма отступных за хавбека составляет 45 миллионов евро.

Издание также отмечает, что помимо Стротмана, "Ювентус" намерен укрепить свою полузащиту, подписав контракт с хавбеком "Ливерпуля" Эмре Джаном. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "бьянконери" уже согласовали условия личного контракта с игроком и он пополнит состав итальянской команды после истечения срока соглашения с мерсисайцдцами.

Напомним, что летом 2016 года состав "Ювентуса" пополнил полузащитник "Ромы" Миралем Пьянич, за которого римляне получили 32 миллиона евро.

Стротман в этом сезоне принял участие в 21 матче "Ромы", забив 1 гол, получив 3 желтых и 1 красную карточку. Джан, в свою очередь, сыграл за "Ливерпуль" в 22 встречах, забив 4 мяча и сделав 4 голевые передачи.