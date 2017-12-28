"Ювентус" готов отпустить Дибалу за 150 миллионов евро?

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Corriere della Sera. Руководство туринцев готово отпустить игрока, но хочет выручить за его переход 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Манчестер Юнайтед". При этом "красные дьяволы" готовы заплатить за трансфер 24-летнего аргентинца около 67 миллионов евро.

Напомним, что Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В текущем сезоне в составе "Старой синьоры" он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи.