"Ювентус" достиг отметки в 20 миллионов подписчиков в Инстаграме

На официальный Инстаграм "Ювентуса" подписались 20 миллионов человек, сообщил клуб в этой социальной сети.
- 20 миллионов подписчиков! Спасибо вам! Продолжайте следить за нами!, - говориться в сообщении.
20,000,000 FOLLOWERS!!! 🙏 THANK YOU!!! Keep following us! #LevelUpYourInstagram
Публикация от Juventus Football Club (@juventus) 19 Дек 2018 в 4:40 PST
"Ювентус" - 36-кратный чемпион Италии (два титула официальной считаются отобранными из-за "Кальчополи"), 13-кратный победитель Кубка Италии, семикратный победитель Суперкубка Италии, дважды выиграл Кубок/Лигу чемпионов и трижды - Кубок УЕФА.
Все о чемпионате Италии - здесь.
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