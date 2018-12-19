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"Ювентус" достиг отметки в 20 миллионов подписчиков в Инстаграме

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На официальный Инстаграм "Ювентуса" подписались 20 миллионов человек, сообщил клуб в этой социальной сети.

- 20 миллионов подписчиков! Спасибо вам! Продолжайте следить за нами!, - говориться в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000,000 FOLLOWERS!!! 🙏 THANK YOU!!! Keep following us! #LevelUpYourInstagram

Публикация от Juventus Football Club (@juventus) 19 Дек 2018 в 4:40 PST

 

"Ювентус" - 36-кратный чемпион Италии (два титула официальной считаются отобранными из-за "Кальчополи"), 13-кратный победитель Кубка Италии, семикратный победитель Суперкубка Италии, дважды выиграл Кубок/Лигу чемпионов и трижды - Кубок УЕФА.

Все о чемпионате Италии - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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