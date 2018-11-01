16:48 | Футбол — Италия

Юнес провел первую полную тренировку с "Наполи" в нынешнем сезоне

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Полузащитник "Наполи" Амин Юнес впервые в сезоне тренировался без ограничений, сообщает официальный твиттер клуба.

25-летний немец не сыграл ни разу в нынешнем сезоне из-за травмы. В летнее трансферное окно он перешел из "Аякса" за пять миллионов евро. Контракт действует до 2023 года.

Ожидается, что с середины ноября футболист сможет участвовать в матчах.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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