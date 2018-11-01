Юнес провел первую полную тренировку с "Наполи" в нынешнем сезоне

Полузащитник "Наполи" Амин Юнес впервые в сезоне тренировался без ограничений, сообщает официальный твиттер клуба.

25-летний немец не сыграл ни разу в нынешнем сезоне из-за травмы. В летнее трансферное окно он перешел из "Аякса" за пять миллионов евро. Контракт действует до 2023 года.

Ожидается, что с середины ноября футболист сможет участвовать в матчах.

For the first time, @AminYounes11 trained with the team for the duration of today's training session!#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/xMv8oACVqg – Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) 1 ноября 2018 г.

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