Винченцо Монтелла: "Пусть журналисты и мои фото обрабатывают в Photoshop"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла спокойно относится к спекуляциям вокруг своего будущего. В прессе появляются слухи о возможной отставке специалиста, одним из кандидатов на его замену считается Дженнаро Гаттузо, которого Gazzetta dello Sport поместила на обложку своего издания.

– Мы играем хорошо, но не набираем очки, – цитирует Football Italia Монтеллу. – Нужно начинать выигрывать. Статистика говорит, что мы часто бьем по воротам, но забиваем мало.

Я не устал от слухов, потому что я воин и сосредоточен лишь на "Милане". Прекрасно знаю, что в футболе есть взлеты и падения. Это часть игры. Но не всегда все правильно их интерпретируют. Я не верю, что лихо стартовавшие конкуренты в серии А поддержат такой темп на длинной дистанции. Надеюсь, мы сможем подобраться к ним.

Клуб часто вставал на мою сторону. Я видел сегодня обложку газеты. Прошу журналистов использовать Photoshop и в работе с моими фото. Видел Гаттузо. Он там такой худой! И даже выглядит выше. Он мой друг, я могу с ним об этом говорить. Не беспокоюсь по этому поводу. Вижу эти газеты и смеюсь.