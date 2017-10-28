Винченцо Монтелла: "Матч был равным, но все решил Игуаин"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла считает, что его команда, несмотря на усталость, хорошо сыграла против "Ювентуса" (0:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии. Специалист отметил, что нападающие соперника сыграли лучше.

– Это был равным матч, мы играли на одном уровне с "Ювентусом". Разницу сделал Игуаин, забивший два великолепных мяча, – цитирует Mediaset Premium Монтеллу. – Считаю, что мы провели хороший матч, но были немного уставшими. У нас были моменты, чтобы забить, но их нападающие сыграли лучше.

В случае с обоими мячами защитники были на позициях, но Игуаину удались два феноменальных удара. Мы должны признать, что соперник талантлив. У нас было несколько моментов, но не у всех есть Игуаин.

Отметим, что первый из двух мячей в ворота "Милана" стал для Игуаина 100-м в серии А.

В общей сложности на его счету 101 гол в чемпионатах Италии (71 он забил, выступая за "Наполи", 30 – в составе "Ювентуса").