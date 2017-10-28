Винченцо Монтелла: "Игроки за 100 миллионов евро не приедут к нам без Лиги чемпионов"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после поражения от "Ювентуса" (0:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии заявил, что доволен трансферной кампанией в летний период дозаявок. Специалист подчеркнул, что не завидует составу туринцев.

Напомним, в летнее трансферное окно "Милан" потратил на трансферы свыше 200 миллионов евро. Самыми дорогими покупками стали защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи (42 миллиона евро) и полузащитник "Порту" Андре Силва (38 миллионов евро).

– Не у всех есть Гонсало Игуаин (аргентинец во встрече с "Миланом" оформил дубль. – Прим. "СЭ"), – цитирует Sky Sport Italia Монтеллу. – Исход матча решил игрок топ-уровня, забивший два мяча из ничего. Топ-игроки стоимостью по 100 миллионов евро не приедут к нам без Лиги чемпионов. Я доволен тем, как мы провели трансферную кампанию.

Я не завидую тому составу, который есть у "Ювентуса". Это пример качественной команды, которая строилась на протяжении долгого времени.

Напомним, после 11 туров чемпионата Италии "Милан" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Отставание от занимающего 1-ю строчку "Наполи" составляет 12 баллов.