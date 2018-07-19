Сын президента "Наполи" хочет возвращения Кавани

Луиджи де Лаурентис, сын президента "Наполи" Аурелио де Лаурентиса, отметил, что хотел бы увидеть возвращение в команду форварда Эдинсона Кавани, который в настоящее время выступает в "ПСЖ". Уругваец выступал за неаполитанцев с 2010 по 2013 годы. Де Лаурентис ранее заявил, что Кавани требуется снизить требования по зарплате, если он хочет вернуться.

– Как фанат, я хотел бы видеть Кавани в "Наполи". Он был для нас настоящим героем и таким и остался, покинув город. Посмотрим, что произойдет на трансферном рынке. Анчелотти готовит команду к новому путешествию, – приводит слова Луиджи Corriere dello Sport.