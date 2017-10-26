Суператака "Милана". 43 паса и гол Калинича

"Милан" в матче 10-го тура чемпионата Италии против "Кьево" (4:1) установил рекорд сезона, сообщает Football Italia. Голу Николы Калинича на 64-й минуте игры предшествовали 43 паса, что является лучшим показателем сезона.

После 10 туров "россонери" занимают 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 16 очков. Отставание от идущего первым "Наполи" составляет 12 баллов.

В следующем туре команда Винченцо Монтеллы сыграет с действующим чемпионом страны "Ювентусом". Игра состоится 28 октября. Начало встречи - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.