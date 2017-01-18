Стефано Пиоли: "Малейшая потеря концентрация может привести к упущенной победе"

Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли после матча 1/8 финала Кубка Италии с "Болоньей" (3:2 д.в.) подчеркнул, что встреча была красивой. Специалист выразил удовлетворение результатом. Соперником миланцев по четвертьфиналу будет победитель пары "Лацио" – "Дженоа".

– Это был красивый матч с множеством опасных моментов, – приводит Tmw слова Пиоли. – Все было в наших руках, но эта встреча показала: малейшая потеря концентрация может привести к упущенной победе. Тем не менее, мы не опустили руки и продолжили созидать. Теперь можно сосредоточиться на чемпионате.