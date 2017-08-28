Стефано Пиоли: "Фиорентине" не хватает согласованности действий"

Главный тренер "Фиорентины" Стефано Пиоли после поражения от "Сампдории" (1:2) в матче 2-го тура чемпионата Италии отметил, что его команда не заслуживала потери очков. Наставник "фиалок" считает, что мяч не захотел залетать в ворота соперника.

- Мы заплатили большую цену за 10-минутную потерю концентрации, - приводит Mediaset Premium слова Пиоли. - Тем не менее, мы не заслужили поражения. У нас были созданные моменты. Во второй половине матча были хорошие отрезки. Иногда мяч не залетает в ворота. Сегодня был именно такой случай. "Фиорентина" - молодая команда. Пока не хватает согласованности действий, но впереди 36 туров и огромная работа.