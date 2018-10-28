Спаллетти хвалит де Фрая перед матчем с "Лацио"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти в преддверии 10-го тура серии А против "Лацио" рассказал о положительных качествах защитника Стефана де Фрая, сообщает Твиттер "Интера".

– Стивен де Фрай – прозрачный и чистый человек, – приводит слова Спаллетти Твиттер "Интера". Футболист с энтузиазмом подходит к любому тренировочному процессу. Сильный и спокойный игрок, который всегда работает на пределе своих возможностей.

Ранее в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Интер" уступил "Барселоне" (0:2). "Нерадзурри" после 9 встреч в чемпионате Италии располагаются на третьей строчке, имея в активе 19 очков.

Игра "Лацио" – "Интер" пройдет сегодня на стадионе "Олимпико" в 22.30 (мск).