СМИ: "Ювентус" хочет приобрести Хамеса Родригеса за 70 миллионов евро

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес, выступающий на правах аренды за "Баварию", может продолжить карьеру в "Ювентусе".

По информации AS, туринцы хотят выкупить 27-летнего хавбека сборной Колумбии у мадридского клуба летом следующего года за 70 миллионов евро. Вероятность сделки очень высока, так как спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи находится в хороших отношениях с агентом Родригеса Жорже Мендешем.

Игрок перешел в "Баварию" прошлым летом на правах аренды на два года за 13 миллионов евро. В соглашении между клубами прописана опция выкупа игрока за 42 миллиона.

В нынешнем сезоне Родригес провел за "Баварию" 8 матчей во всех турнирах, забив два гола и сделал одну результативную передачу.