СМИ: Руй Патрисиу прошел медицинское обследование в "Наполи"

Голкипер "Спортинга" Руй Патрисиу прошел медицинское обследование перед переходом в "Наполи", сообщает Football Italia со ссылкой на Rai Sport. По данным издания, португалец рассматривается как основной кандидат на замену ушедшему в "Милан" Пепе Рейне.

Ранее появилась информация, что "Наполи" согласовал условия четырехлетнего контракта с 30-летним португальцем, согласно которому он будет получать два миллиона евро в сезон.

Отмечается, что одной из причин ухода Патрисиу из "Спортинга" могло стать нападение хулиганов на базу португальского клуба, в которой пострадали несколько игроков, в том числе и вратарь.

Патрисиу играет за "Спортинг" всю свою карьеру, с 2006 года. За это время он провел 373 матча и стал обладателем шести трофеев.