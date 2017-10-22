СМИ: "Милан" уволит Монтеллу и назначит Соузу

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла будет отправлен в отставку в ближайшее время, сообщает Corriere dello Sport. Руководство клуба не устраивают результаты команды, которая набрала одно очко в последних четырех матчах чемпионата. Менеджеры росснери ведут переговоры с экс-тренером "Фиорентины" Паулу Соузой, который сейчас находится без работы.

Вместе с тем, Sky Sport Italia утверждает, что Монтелла останется у руля команды. По информации журналистов этого издания, в клубе считают, что победить "Дженоа" (0:0) в сегодняшнем матче помешало удаление защитника Леонардо Бонуччи на 25-й минуте.