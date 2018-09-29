СМИ: Конте может возглавить "Милан"

Руководство "Милана" может уволить главного тренера Дженнаро Гаттузо, утверждает La Gazzetta dello Sport. Причина - плохие результаты команды на старте сезона: в пяти играх чемпионата Италии "россонери" три раза сыграли вничью, один раз проиграли и однажды одержали победу.

Основным претендентом на замену Гаттузо считается экс-главный тренер "Челси" и "Ювентуса" Антонио Конте. 49-летний итальянец был уволен из лондонского клуба 12 июля 2018 года - сейчас он требует от руководства "синих" неустойки в размере 10 миллионов евро.

Гаттузо возглавляет "Милан" с 27 ноября 2017 года. В прошлом году под его руководством "россонери" заняли 6-е место в серии А.

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