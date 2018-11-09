СМИ: "Интер" продлит контракты с Икарди и Шкриньяром

"Интер" собирается продлить контракты с двумя игроками. Как утверждает Calciomercato, "нерадзурри" подпишут новые соглашения с нападающим Мауро Икарди и защитником Миланом Шкриньяром.

Заработная плата 25-летнего Икарди составит 6 миллионов евро за сезон. Годовой доход 23-летнего Шкриньяра увеличится до 4 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди провел 12 матчей за "Интер", забил 9 голов и отдал 2 результативных передачи. Шкриньяр принял участие в 13 встречах и не отметился результативными действиями.

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