СМИ: Икарди подписал новый контракт с "Интером"

"Интер" подписал новый контракт с капитаном команды Мауро Икарди, утверждает Corriere dello Sport. По информации источника, в новом соглашении аргентинского нападающего с "нерадзурри" прописана сумма отступных в размере 160 миллионов евро. По предыдущему договору она составляла 110 миллионов евро.

Также сообщается об улучшении финансовых условий, предложенных форварду. Теперь он сможет получать 8 миллионов евро в год, ранее он получал 4,5 миллиона евро. Срок контракта также был продлен – предыдущий действовал до лета 2021 года, новый – до конца сезона-2022/23.

Напомним, Икарди выступает за "Интер" с лета 2013 года. В 182 играх за миланцев он забил 107 мячей.