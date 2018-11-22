СМИ: Ибрагимович согласовал шестимесячный контракт с "Миланом"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Златан Ибрагимович близок к переходу в "Милан". Как сообщает SportMediaset, 37-летний швед согласился подписать контракт рассчитанный на шесть месяцев.

Зарплата Ибрагимовича составит 2,2 миллиона евро. Детали соглашения обсуждались между спортивным директором "россонери" Леонардо и агентом форварда Мино Райолой на встрече, которая состоялась в понедельник.

Напомним, Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. В составе "россонери" он выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии.

Ибрагимович выступает за "Лос-Анджелес" с марта 2018 года. Он провел 27 матчей за клуб в чемпионате США, забил 22 гола и отдал 6 результативных передач.

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