СМИ: Анчелотти в течение недели может возглавить "Наполи"

Экс-главный тренер "Милана", "Челси", "Реала" и "Баварии" Карло Анчелотти подпишет контракт с "Наполи" до конца текущей недели, сообщает Calcio Napoli 24. Утверждается, что переговоры со специалистом начались еще месяц назад. При этом судьба Анчелотти зависит от нынешнего тренера неаполитанцев Маурицио Сарри. Он продолжит работу с клубом, если примет соответствующее решение до 17 мая.

Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить "Челси", "Арсенал" или "ПСЖ".