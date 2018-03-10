Серия А разрешила Романье отказаться от 13-го номера, чтобы "Кальяри" вывел его в память об Астори

Защитник "Кальяри" Филиппо Романья отказался от 13-го номера, который клуб намерен вывести из обращения в память о своем бывшем игроке Давиде Астори, который умер 4 марта. Как сообщает официальный сайт "Кальяри", Романья до конца сезона будет носить номер 56 вместо 13-го. Для смены номера Романьи по ходу сезона "Кальяри" пришлось делать специальный запрос в серию А, которая одобрила прошение.

Астори играл за "Кальяри" с 2008 года, а в 2015 году перешел в "Фиорентину", которая также выведет из обращения 13 номер.