Серия А разрешила Романье отказаться от 13-го номера, чтобы "Кальяри" вывел его в память об Астори

Защитник "Кальяри" Филиппо Романья отказался от 13-го номера, который клуб намерен вывести из обращения в память о своем бывшем игроке Давиде Астори, который умер 4 марта. Как сообщает официальный сайт "Кальяри", Романья до конца сезона будет носить номер 56 вместо 13-го. Для смены номера Романьи по ходу сезона "Кальяри" пришлось делать специальный запрос в серию А, которая одобрила прошение.
Астори играл за "Кальяри" с 2008 года, а в 2015 году перешел в "Фиорентину", которая также выведет из обращения 13 номер.
kafk
Не понимаю зачем нужно культивировать смерть((( Разговоры о том чтобы вывести из обращения 10 Тотти ходят с 2014 года и до сих пор номер не вывели из обращения ( хотя его пока никто не берет - стесняются) Астори жалко - очень печально когда умирают молодые люди!! но факт смерти сразу делает его культовым? а если бы он умер в 60 лет стал бы культовым??
15:06