Серия А из-за трагедии в Генуе перенесла матчи "Дженоа" и "Сампдории"

Президент Серии А Гаэтано Миккиче принял решение о переносе двух матчей чемпионата Италии, сообщает Goal. Решение коснется игр с участием двух клубов из Генуи – "Дженоа" и "Сампдории", которые должны были сыграть в это воскресенье с "Миланом" (на выезде) и "Фиорентиной" (дома). Оно принято из-за обрушения одного из пролетов моста Моранди в Генуе, в результате которого погибли, как минимум, 39 человек.

Ранее появлялась информация о том, что все игры 1-го тура чемпионата Италии будут перенесены из-за этой трагедии.

Информация о том, когда "Дженоа" и "Сампдория" проведут свои матчи, будет объявлена в ближайшие несколько дней.

Расписание оставшихся матчей 1-го тура серии А:

18 августа:

"Кьево" – "Ювентус". Начало – 19.00 по московскому времени;

"Лацио" -"Наполи". Начало – 21.30.

19 августа:

"Торино" – "Рома". Начало – 19.00;

"Болонья" – СПАЛ. Начало – 21.30;

"Эмполи" – "Кальяри". Начало – 21.30;

"Парма" – "Удинезе". Начало – 21.30;

"Сассуоло" – "Интер". Начало – 21.30.

20 августа:

"Аталанта" – "Фрозиноне". Начало – 21.30.