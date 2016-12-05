Сенад Лулич: "Два года назад Рюдигер торговал носками в Штутгарте, а теперь возомнил себя феноменом"

Защитник "Лацио" Сенад Лулич может быть наказан за расистские высказывания в адрес игрока "Ромы" Антонио Рюдигера. Он допустил их в эфире Mediaset после римского дерби, которое выиграла "Рома" со счетом 2:0.

– Рюдигер провоцировал нас еще до игры, – отметил Лулич. – Два года назад он продавал носки и ремни в Штутгарте, а теперь возомнил себя феноменом. Это не его вина, на самом деле. Это вина его окружения. Его не научили хорошим манерам. Буду ли я потом извиняться? Я сказал то, что думаю. Хочу сказать, что белые люди тоже продают носки.