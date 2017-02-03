16:41 3 февраля | ФУТБОЛ — Италия

"Сассуоло" отказался продавать Дефреля за 30 миллионов евро

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Генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали заявил, что в январское трансферное окно клубы предлагали крупные суммы за форварда Грегуара Дефреля. Руководитель отметил, что интерес к игрокам команды показывает высокий класс игроков "Сассуоло". В текущем сезоне Дефрель забил 10 голов в 30 встречах команды во всех турнирах.

– Мы отказались от 30 миллионов евро за Дефреля, – цитирует Corriere Dello Sport Карневали. – Это означает, что мы находимся на правильном пути в плане управления своим бюджетом и развития игроков. Таких, как, например, Врсалько и Сансоне, которых мы продали в "Атлетико" и "Вильярреал". Это стало возможным благодаря нашему успешному выступлению в прошлом году в чемпионате и Лиге Европы. Мы можем стать образцом современного клуба, у нас есть стадион европейского класса, хороший и тренер и прекрасные игроки.

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