Сандро Маццола: "Интеру" следует продать Икарди"

Бывший полузащитник "Интера" Сандро Маццола считает, что миланскому клубу следуте продать нападающего Мауро Икарди. 23-летний аргентинец подвергся травле со стороны фанатов черно-синих за фрагмент в автобиографии, который многие сочли ложью с целью очернить "ультрас". В игре против "Кальяри" (1:2) болельщики вывесили оскорбительный баннер в адрес игрока. После матча группа фанатов атаковала его машину.

- Разочарован в Икарди, так как я никогда не сделал бы подобного, - цитирует Tuttomercatoweb Маццолу. - Конечно, мне было грустно видеть, что произошло на стадионе. Понимаю болельщиков, но думаю, что есть другой способ справиться с ситуацией. Капитанская повязка? Икарди должен быть лишен ее.

Считаю, что клуб должен принять меры немедленно и, возможно, прекратить отношения с игроком после этого сезона. Не помню, сколько мне было лет, когда я написал свою первую биографию, но точно больше 23-х. Было правильно дать Икарди капитанскую повязку, чтобы показать его важность, но я боюсь, что его действия аннулировали это чувство.