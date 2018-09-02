"Сампдория" – "Наполи": прямая видеотрансляция матча – в 21.30

В матче третьего тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 2 сентября, вторая команда турнира "Наполи" на выезде играет с "Сампдорией". Для хозяев эта встреча станет второй в чемпионате, игра первого тура была перенесена из-за трагедии с обрушением моста в Генуе. Воскресный матч состоится на арене Luigi Ferraris, начало - в 21.30 по Москве.

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