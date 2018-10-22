"Сампдория" и "Сассуоло" сыграли вничью

"Сампдория" сыграла вничью с "Сассуоло" (0:0) в матче девятого тура чемпионата Италии.

"Сампдория" набрала 15 очков и занимает пятое место в серии А. У "Сассуоло" 14 очков и восьмая позиция. В следующем туре "Сассуоло" примет "Болонью", а "Сампдория" на выезде сыграет с "Миланом".

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Сампдория" - "Сассуоло" - 0:0

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Тонелли, Андерсен, Баррето, Экдаль, Рамирес (Сапонара, 75), Прат, Квальярелла (Ковнацки, 87), Дефрель (Капрари, 62).

"Сассуоло": Консильи, Марлон, Лирола, Дж.Феррари, Маньяни, Бурабия, Джуричич (Аджапонг, 65), Маньянелли, Бабакар (Матри, 82), Ди Франческо (Сенси, 71), Берарди.

Предупреждения: Марлон, 5. Андерсен, 20. Ди Франческо, 32. Баррето, 54. Берарди, 62.

Судья: Фурно (Италия).

22 октября. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

Все о чемпионате Италии - здесь.