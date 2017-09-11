Руководство "Милана" гарантировали Монтелле, что не уволят его

Руководство "Милана" проинформировало главного тренера команды Винченцо Монтеллу, что не планирует отправлять его в отставку, сообщает Football Italia, По информации источника, специалист после разгрома от "Лацио" (1:4) в матче 3-го тура чемпионата Италии встретился с гендиректором "россонери" Марко Фассоне.

Отмечается, что представитель руководства итальянского клуба дал гарантии 43-летнюю тренеру в том, что его будущему в команде ничего не угрожает. Вместе с тем, китайские владельцы "Милана" рассчитывают, что команда покажет яркую игру в ближайшем матче - 14 сентября "россонери" на выезде сыграют с "Аустрией". Начало встречи - 20.00 по московскому времени.

После трех матчей в серии А "Милан" занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. Отставание от идущего первым "Ювентуса" составляет 3 балла.