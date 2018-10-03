Ругани не поможет "Ювентусу" в матче с "Удинезе", Хедира - под вопросом

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани не поможет команде в матче восьмого тура чемпионата Италии против "Удинезе". Под вопросом и участие в игре полузащитника Сами Хедиры.

Как сообщает официальный сайт "Юве", футболист получил перелом ребра в матче с "Фрозиноне". Хедира ощущал дискмофорт в левом бедре, медицинский штаб продолжит наблюдать за его состоянием.

Матч "Удинезе" - "Ювентус" состоится 6 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

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