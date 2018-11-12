23:27 12 ноября | Футбол — Италия

Роналду посетил матч Итогового чемпионата ATP. И попытался поймать мяч

Обсудить
0

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду посетил матч Итогового чемпионата ATP в Лондоне между сербом Новаком Джоковичем и американцем Джоном Изнером.

Во время игры в сторону португальца прилетел мяч. Роналду с улыбкой попытался поймать его, но его старший сын опередил его.

Напомним, что в другом поединке группы представитель Германии Александр Зверев обыграл хорвата Марина Чилича.

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/finals/2018/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...