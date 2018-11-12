Роналду посетил матч Итогового чемпионата ATP. И попытался поймать мяч

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду посетил матч Итогового чемпионата ATP в Лондоне между сербом Новаком Джоковичем и американцем Джоном Изнером.
Во время игры в сторону португальца прилетел мяч. Роналду с улыбкой попытался поймать его, но его старший сын опередил его.
Напомним, что в другом поединке группы представитель Германии Александр Зверев обыграл хорвата Марина Чилича.
Never mind Ballon d'Or, more like Ball-on d'Floor...@Cristiano @juventusfc #NittoATPFinals pic.twitter.com/DdTc9FFmkc– Tennis TV (@TennisTV) 12 ноября 2018 г.
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