"Рома" одержала победу над "Дженоа", Клюйверт забил мяч и отдал передачу

"Рома" обыграла "Дженоа" в матче 16-го тура чемпионата Италии - 3:2. Победный мяч забил полузащитник Брайан Кристанте с подачи 19-летнего Джастина Клюйверта. Также на счету сына легенды голландского футбола гол.
Римляне набрали 24 очка и вышли на 6-е место в турнирной таблице.
Чемпионат Италии
Серия А
16-й тур
"Рома" - "Дженоа" - 3:2 (2:2)
Голы: Пентек, 17 (0:1). Фасио, 31 (1:1). Хильемарк, 33 (1:2). Клайверт, 45 (2:2). Кристанте, 59 (3:2).
"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло, Дженгиз Юндер (Сантон, 76), Клайверт (Шик, 80).
"Дженоа": Раду, Зуканович (Педру Перейра, 60), Бираски, Ромеро, Лазович, Сандру (Ролон, 65), Хильемарк, Ромулу (Пандев, 68), Бесса, Пентек, Куаме.
Предупреждения: Зуканович, 14. Дзаньоло, 47. Шик, 87. Ролон, 90+3.
Судья: Ди Белло.
16 декабря. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".