"Рома" одержала победу над "Дженоа", Клюйверт забил мяч и отдал передачу

"Рома" обыграла "Дженоа" в матче 16-го тура чемпионата Италии - 3:2. Победный мяч забил полузащитник Брайан Кристанте с подачи 19-летнего Джастина Клюйверта. Также на счету сына легенды голландского футбола гол.

Римляне набрали 24 очка и вышли на 6-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

16-й тур

"Рома" - "Дженоа" - 3:2 (2:2)

Голы: Пентек, 17 (0:1). Фасио, 31 (1:1). Хильемарк, 33 (1:2). Клайверт, 45 (2:2). Кристанте, 59 (3:2).

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло, Дженгиз Юндер (Сантон, 76), Клайверт (Шик, 80).

"Дженоа": Раду, Зуканович (Педру Перейра, 60), Бираски, Ромеро, Лазович, Сандру (Ролон, 65), Хильемарк, Ромулу (Пандев, 68), Бесса, Пентек, Куаме.

Предупреждения: Зуканович, 14. Дзаньоло, 47. Шик, 87. Ролон, 90+3.

Судья: Ди Белло.

16 декабря. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".