Прогноз "Фонбет": "Ювентус" победит сенсационный "Сассуоло"

16 сентября "Ювентус" примет на своем стадионе "Сассуоло" в рамках 4-го тура итальянской серии А. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом матча "Ювентус". На победу команды Массимилиано Аллегри можно поставить с коэффициентом 1.20, на победу "Сассуоло" – с коэффициентом 15.00, на ничью – с коэффициентом 6.00. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в победе туринского клуба: Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 99% сделали ставку на "Ювентус", 0,5% – на "Сассуоло", 0,5% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют меньше четырех голов. На тотал меньше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.67, на тотал больше 3,5 – с коэффициентом 2.20. Игроки уверены в том, что матч получится результативным. На тотал больше 3,5 сделали ставку 73% клиентов "Фонбет", на тотал меньше 3,5 – 27%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Ювентуса", ее выбрали 86% клиентов "Фонбет". На индивидуальный тотал туринцев больше 1,5 гола сделали ставку 5% игроков, на победу команды Массимилиано Аллегри с форой (-1,5) – 4%. На победу "Ювентуса" с форой (-1) поставили 3% клиентов "Фонбет", на индивидуальный тотал туринцев больше 2 голов – 2%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на победу "Ювентуса, она входит в экспресс на сумму 300 000 рублей. В среднем на матч ставят 851 рубль.

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