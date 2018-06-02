Президент "Наполи": "Я отказался продавать Жоржинью в "Манчестер Сити" за 50 миллионов евро"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сказал, что отказался продавать в "Манчестер Сити" полузащитника Жоржинью.

- Я недавно отверг последнее предложение "Манчестер Сити" по Жоржинью. Они предлагали 50 миллионов евро, - цитирует президента Corierre dello Sport.

Полузащитник выступает за "Наполи" с 2014 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.