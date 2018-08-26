Петр Зелиньски: "Наполи" показал, что может переломить любую ситуацию"

Полузащитник "Наполи" Петр Зелиньски после матча 2-го тура чемпионата Италии против "Милана" (3:2) отметил, что команда смогла переломить ход встречи, который складывался не в ее пользу. Неполитанцы во втором тайме проигрывали со счетом 0:2. Зелиньски стал автором дубля.

- Во время перерыва обсудили ситуацию и как ее изменить, - приводит Foondall Italia слова Зелиньски. - Показали, что "Наполи" - сильная команда, которая может преломить любую ситуацию. У нас есть две важные победы на старте, но это только начало. Должны демонстрировать такое же отношение к игре и дальше.