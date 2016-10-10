Павел Недвед: "В серии B я приобрел неоценимый опыт, закаливший характер"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед поделился своими воспоминаниями от выступления в серии B. По словам экс-полузащитника "Лацио" и "Ювентуса", он рад, что в определенный момент своей карьеры получил неоценимый опыт игры во втором по значимости дивизионе Италии.

– Оглядываясь назад, я очень рад, что мне довелось поиграть в серии B, – приводит Football Italia слова Недведа. – Там я приобрел неоценимый опыт, который позволил закалить характер и понять, как итальянские болельщики поддерживают команду всей душой, вне зависимости от лиги, в которой ты выступаешь.

Люди говорили о том, что многие из тех, кто тогда играл в серии B, являлись чемпионами мира. И что? Мы играли за "Ювентус", и нам было важно только это!

Вследствие скандала, случившегося в серии А в 2006 году, "Ювентус" был отправлен в серию B. По решению суда клуб должен был начать сезон с отрицательным количеством очков. В 42 матчах второго по значимости итальянского дивизиона команда одержала 28 побед, что позволило ей занять первое место и вернуться в серию А.