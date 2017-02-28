Паулу Соуза: "Болельщики имеют право освистывать команду"

Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза отметил, что болельщики имели право освистывать команду в матче чемпионата Италии с "Торино" (2:2). Ранее фанаты устраивали акцию протеста на базе клуба.

– Болельщики платят за билеты и имеют полное право так выражать свои чувства, – цитирует Mediaset Соузу. – Они душа клуба и дольше всех привязаны к нему. Игроки делали все возможное, пока хватало сил. Мы могли закрыть интригу, но устали и пострадали за это. Сказывается большое количество игр, проведенных в последнее время. Моя команда отдала все, поэтому я доволен. Мы пытались победить.