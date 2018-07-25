Пашалич стал игроком "Аталанты"

Полузащитник "Челси" Марио Пашалич, который прошлый сезон провел на правах аренды в "Спартаке", перешел в "Аталанту", информирует официальный сайт итальянского клуба.

23-летний хорват будет выступать под 88-м номером в сезоне-2018/19. "Аталанта" после завершения срока действия аренды будет иметь право выкупить Пашалича. Ранее сообщалось, что сумма выкупа составит 15 миллионов евро.

В составе красно-белых он провел 32 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.