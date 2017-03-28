Паоло Мальдини: "Серхио Рамос очень хорош, но иногда он забывает о защите"

Экс-защитник сборной Италии Паоло Мальдини заявил, что роль защитников изменилась в футболе. Также он признался, что ему нравится игра Серхио Рамоса и Тиагу Силвы.

- Футбол изменился, - цитирует Football Italia Мальдини. - Теперь центральные защитники начинают игру, больше действуют с мячом. 20 лет назад защитники были только защитниками. Сейчас искусство защиты теряет некоторые характеристики 80-х годов. Это беспокоит меня, да. Особенно на высшем уровне, потому что я говорю не о командах второго дивизиона, а о сборных и клубах, выступающих в Лиге чемпионов. Футбол сильно изменился, но я все еще считаю, что отличная защита делает команду лучше в долгосрочной перспективе.

Серхио Рамос очень хорош, но иногда он забывает о защите. Хотя он отличный игрок, у него есть сильные стороны, и он может забить. Мне также нравится Тиагу Силва, но он играет за "ПСЖ", а чемпионат Франции не популярен в Италии, но я помню его по играм за "Милан".