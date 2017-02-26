"Палермо" и "Сампдория" победителя не выявили

"Палермо" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с "Сампдорией" – 1:1. Гости ушли от поражения на 90-й минуте благодаря голу Фабио Квальяреллы.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

"Палермо" - "Сампдория" - 1:1 (1:0)

Голы: Несторовски, 31 - с пенальти (1:0). Квальярелла, 90 (1:1).

"Палермо": Посавец, Рисполи, Анджелкович (Шуньич, 90+5), Ционек, Алеесами, Гацци, Чочев, Шаллаи (Диаманти, 77), Бруну Энрике, Несторовски, Балог (Эмбало, 83).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Реджини, Берешински, Шкриньяр, Чигарини (Линетти, 59), Баррето, Джуричич (Муриэль, 53), Прат (Фернандеш, 83), Квальярелла, Шик.

Предупреждения: Чигарини, 18. Гацци, 19. Джуричич, 46. Бруну Энрике, 53.

Судья: Довери.

26 февраля. Палермо. Renzo Barbera.