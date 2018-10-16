Отец Хамшика: "Пока рано говорить о будущем сына"

Отец полузащитника "Наполи" Марека Хамшика Ричард заявил, что надеется на то, что его сын останется в неаполитанском клубе. Ранее сообщалось, что 31-летний словак может переехать в Китай.

- Пока рано говорить о том, станет ли этот сезон для него последним в "Наполи", - приводит слова Ричарда Хамшика Radio Marte. - Его контракт рассчитан до 2020 года, там есть опция продления до 2021. Мы все надеемся, что он останется, но пока рано об этом говорить. Учит ли он китайский? Нет, это слишком сложный язык.

Хамшик выступает за "Наполи" с 2007 года. В текущем сезоне он провел 7 матчей в составе неаполитанского клуба и не отметился результативными действиями.

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