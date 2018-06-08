Отчет: после внедрения ВАР число судейских ошибок в серии А резко снизилось

Итальянская федерация футбола и Серия А подготовили отчет об использовании системы видеопомощи арбитров (ВАР) в чемпионате Италии в сезоне-2017/18. Отмечается резкое снижение судейских ошибок – 0,89 процента против 5,78 процента без использования современных технологий.

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Система ВАР использовалась в 397 матчах национального первенства и Кубка Италии – было проведено 2023 проверки игровых эпизодов, 117 судейских решений были отменены.

– Результаты выдающиеся, особенно с учетом статистики исправления судейских решений, – сказал куратор внедрения ВАР в чемпионате Италии Роберто Розетти. – Мы все еще можем улучшить технологию и способ связи с болельщиками, делая ВАР более надежным.

Также было подсчитано, что в трех первых турах на использование технологии было потрачено 82 секунды, в дальнейшем оно было сокращено до 31,5 секунды. Количество показанных желтых карточек сократилось на 12,3 процента (1508 предупреждений против 1719 "горчичников" в сезоне-2016/17). Также упало число симуляций (113 против 137 в этом и предыдущем розыгрышах чемпионата).