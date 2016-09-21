"Наполи" сыграл вничью с "Дженоа"

"Наполи" в матче 5-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с "Дженоа" – 0:0. Подопечные Маурицио Сарри потеряли первую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед "Ювентус".

Чемпионат Италии

Серия A

5-й тур

"Дженоа" – "Наполи" – 0:0

"Дженоа": Перин, Бурдиссо, Орбан, Иццо, Ригони, Ринкон, Лазович (Муньос, 78), Окампос (Эденилсон, 88), Лаксальт, Нтчам, Паволетти (Симеоне, 32).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Гулям, Кулибали, Хюсай, Хамшик, Аллан (Зелиньски, 73), Жоржинью, Кальехон, Мертенс (Инсинье, 68), Милик (Габбьядини, 82).

Предупреждения: Орбан, 32. Хюсай, 52. Ринкон, 53. Нтчам, 75. Симеоне, 77. Жоржинью, 79.

Судья: Дамато.

21 сентября. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".