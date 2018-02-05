"Наполи" сохранил лидерство в серии А, обыграв "Беневенто"

"Наполи" обыграл "Беневенто" в 23-м туре чемпионата Италии - 2:0. По голу в этой встрече забили Дрис Мертенс и Марек Хамшик.

Неаполитнцы набрали 60 очков и сохранили лидерство в турнирной таблице после этого тура. "Ювентус" отстает на 1 очко.

Чемпионат Италии

23-й тур

"Беневенто" - "Наполи" - 0:2 (0:1)

Голы: Мертенс, 20 (0:1). Хамшик, 47 (0:2).

"Беневенто": Пуджони, Коста, Венути, Джимсити, Летиция, Сандру (Дель Пинто, 83), Джуричич (Мемушай, 68), Катальди, Д`Алессандро, Гильерме, Бриньола (Кода, 63).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Зелиньски, 70), Аллан, Жоржинью (Диавара, 78), Кальехон, Мертенс (Рог, 76), Инсинье.

Предупреждение: Джимсити, 73.

Судья: Ди Белло.

4 февраля. Беневенто. Стадион "Stadio Ciro Vigorito".