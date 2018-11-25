"Наполи" - "Кьево": видеотрансляция матча - в 17.00

В матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 25 ноября, встречаются "Наполи" и "Кьево". Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

"Наполи" с 28 очками на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. У "Кьево" ноль очков и последнее место.

Компания Winline предлагает такие коэффициенты на этот матч: победа "Наполи" - 1.14, ничья - 8.39, победа "Кьево" - 15.0

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"Наполи" - "Кьево": чемпионат Италии по футболу, серия А, 13-й тур, 25 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 17.00 (мск)

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