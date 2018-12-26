"Наполи" - "Интер": прямая видеотрансляция. Live!

"Наполи", идущим вторым в чемпионате Италии, и "Интер", занимающий третью строчку в турнирной таблице, в среду, 26 декабря проведут очный матч в Милане. Начало встречи – в 22:30 по московскому времени. В обоих матчах прошлого сезона "Наполи" и "Интер" не просто не могли выявить победителя, но и не забивали друг другу голов. Оба матча завершались со счетом 0:0.

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