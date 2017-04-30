Мунтари ушел с поля из-за расистских кричалок болельщиков "Кальяри"

Полузащитник "Пескары" Салли Мунтари самостоятельно покинул поле в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (0:1). Футболист сделал это в знак протеста – болельщики хозяев выкрикивали кричалки расистского содержания в его адрес.

Мунтари подошел к арбитру встречи и попросил его остановить игру, за что получил желтую карточку. Судья утверждал, что ничего не слышал. Уходя с поля, Мунтари показывал болельщикам на свою руку и кричал: "Это мой цвет!"

– Он попросил арбитра вмешаться, – цитирует BBC главного тренера "Пескары" Зденека Земана. – Но он сказал, что ничего не видел и не слышал. Мунтари был прав, но не нужно было уходить с поля. Это случилось сегодня, несмотря на то, что Мунтари уже много лет играл в Италии. Надеюсь, что наша ментальность изменится.