Мино Райола: "Не верю в проект "Милана"

Агент вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола отметил, что не верит в проект клуба. Он добавил, что "россонери" не выполнили ряд обещаний, которые были озвучены во время переговоров о новом контракте с 18-летним голкипером.

– Я не имею ничего против генерального директора Фассоне и спортивного директора Мирабелли. Есть только одна проблема: я не верю в их проект, – приводит Football Italia слова Райолы. – Доннарумме обещали определенные вещи, которые не были выполнены. Странно, что ему не дали капитанскую повязку, хотя при переговорах о продлении контракта они предлагали нам это. Мы сами об этом не просили.

Напомним, после завершения сезона-2016/17 Доннарумма отказывался от продления контракта с "Миланом" и был близок к уходу из клуба. После длительных переговоров стороны договорились о новом соглашении, которое рассчитано до конца сезона-2020/21.