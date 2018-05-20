"Милан" разгромил "Фиорентину" и завоевал прямую путевку в Лигу Европы

"Милан" дома разгромил "Фиорентину" (5:1) в матче 38-го тура чемпионата Италии. На гол форварда гостей, сына главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне Джованни Симеоне хозяева ответили дублем Патрика Кутроне, а также точными ударами Хакана Чалханоглу, Николы Калинича и Джакомо Бонавентуры.

Благодаря этой победе "россонери" заняли итоговое шестое место в турнирной таблице серии А, которое дает право сыграть в групповом турнире Лиги Европы в сезоне-2018/19. "Аталанта", в параллельной встрече уступившая "Кальяри" (0:1), несмотря на этот результат заняла седьмую строчку. Команда из Бергамо также получила право сыграть во втором по значимости еврокубке. Она начнет выступление, начиная со второго квалификационного раунда.

В других встречах "Наполи" был сильнее "Кротоне" (2:1), "Кьево" обыграл "Беневенто" (1:0), "СПАЛ" в большинстве переиграл "Сампдорию" (3:1), а "Удинезе" победил "Болонью" (1:0).

Чемпионат Италии

Серия А

38-й тур

"Милан" - "Фиорентина" - 5:1 (2:1)

Голы: Симеоне, 20 (0:1). Хакан Чалханоглу, 23 (1:1). Кутроне, 41 (2:1). Калинич, 49 (3:1). Кутроне, 59 (4:1). Бонавентура, 76 (5:1).

"Милан": Дж.Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Калабрия, Бонавентура (Торрази, 85), Хакан Чалханоглу, Локателли, Кессье, Калинич (Антонелли, 78), Кутроне (Андре Силва, 70).

"Фиорентина": Спортьелло (Дронговски, 46), Бираги, Пеццела (Бруну Гашпар, 46), Витор Угу (Оливера, 29), Миленкович, Дабо, Сапонара, Бенасси, Кристофоро, Кьеза, Симеоне.

Предупреждения: Пеццела, 22. Кессье, 26. Хакан Чалханоглу, 34.

Судья: Фаббри.

20 мая. Милан. Стадион "Сан-Сиро".

"Кальяри" - "Аталанта" - 1:0 (0:0)

Гол: Чеппителли, 87.

Нереализованный пенальти: Кальдара, 90+2 (мимо)

"Кальяри": Краньо, Ликояннис, Пизакане, Чеппителли, Падоин, Ионицэ, Барелла, Дейола (Чигарини, 71), Фараго, Фариас (Коссу, 87), Паволетти (Сау, 75).

"Аталанта": Голлини (Росси, 83), Паломино, Хатебур, Кальдара, Гозенс (Бастони, 28), Кастань, Иличич, Кристанте (Барроу, 57), де Рон, Фройлер, Гомес.

Предупреждения: Кастань, 46. Барелла, 50. Чигарини, 90+2. Пизакане, 90+3.

Судья: Масса.

20 мая. Кальяри. Стадион Sardegna Arena.

"Наполи" - "Кротоне" - 2:1 (2:0)

Голы: Милик, 23 (1:0). Кальехон, 32 (2:0). Тумминелло, 90 (2:1).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Аллан (Рог, 77), Зелиньски, Жоржинью, Кальехон, Инсинье (Хамшик, 75), Милик (Мертенс, 67).

"Кротоне": Кордац, Капуано, Чеккерини, Мартелла, Фараони, Роден (Стоян, 46), Барберис, Мандрагора, Тротта (Тумминелло, 64), Налини (Риччи, 58), Сими.

Судья: Банти.

20 мая. Неаполь. Стадион San Paolo.

"Кьево" - "Беневенто" - 1:0 (0:0)

Гол: Инглезе, 49.

"Кьево": Соррентино, Гобби, Дайнелли, Томович, Бирса, Хетемай, Радованович, Кастро (Бастьен, 59), Джаккерини, Депаоли, Инглезе (Стемпиньски, 69).

"Беневенто": Пуджони, Санья, Тошка, Джимсити, Летиция, Сандру (Рутхенс, 90), Катальди (Саного, 54), Диабате, Гильерме, Париджини (Кода, 79), Бриньола.

Предупреждение: Радованович, 87.

Судья: Паскуа.

20 мая. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.

"СПАЛ" - "Сампдория" - 3:1 (1:0)

Голы: Антенуччи, 4 - с пенальти (1:0). Грасси, 50 (2:0). Антенуччи, 52 (3:0). Ковнацки, 65 (3:1).

"СПАЛ": Гомис (Маркеджани, 90), Фелипе, Маттьелло, Викари, Шимич, Куртич, Вивиани (Скьяттарелла, 78), Грасси, Лаццари (Коста, 58), Антенуччи, Палоски.

"Сампдория": Белец, Реджини, Берешински, Мурру, Андерсен, Рамирес (Квальярелла, 46), Прат, Капецци (Верре, 80), Линетти, Капрари, Ковнацки.

Предупреждения: Капрари, 3. Линетти, 45. Квальярелла, 74. Вивиани, 74.

Удаление: Капрари, 32.

Судья: Ди Белло.

20 мая. Феррара. Стадион Stadio Paolo Mazza.

"Удинезе" - "Болонья" - 1:0 (1:0)

Гол: Фофана, 30.

"Удинезе": Биссарри, Найтинк, Данилу Ларанжейра, Самир, Стрюгер Ларсен, Халльфредссон (Пеццелла, 88), Янкто, Фофана, Барак (Видмер, 73), де Пауль, Лазанья (Перица, 70).

"Болонья": Да Коста, Торосидис, Де Майо, Романьоли, Масина, Джемаили, Поли (Ди Франческо, 85), Кризетиг, Верди, Авенатти (Фаллетти, 61), Орсолини (Крейчи, 40).

Предупреждения: Торосидис, 24. Верди, 29.

Судья: Гавиллуччи.

20 мая. Удине. Стадион Dacia Arena.

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