"Милан" подтвердил назначение Паоло Мальдини

"Милан" объявил о назначении бывшего футболиста Паоло Мальдини на должность директора по стратегическому развитию.

– Для меня радость и честь работать с ним в этой новой роли, – цитирует пресс-служба "Милана" президента клуба Паоло Скарони. – Лидерские качества, энергия и опыт Паоло – это большое благо для клуба.

У Мальдини были непростые отношения с бывшим президентом клуба Сильвио Берлускони – он критиковал решение последнего продать клуб китайскому бизнесмену Ли Йонхонгу, отмечая, что не верит в перспективы азиатских владельцев "россонери".

В этом году "Милан" из-за долгов перешел во владение американской инвестиционной корпорации Elliott Management. После этого клуб полностью сменил совет директоров, новым техническим директором стал бывший полузащитник и тренер миланцев Леонардо.

50-летний Мальдини – воспитанник "Милана". Футболист всю карьеру провел в родном клубе. С 1985 по 2009 год он выиграл 25 трофеев, включая 5 побед в Лиге чемпионов.