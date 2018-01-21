"Милан" одержал волевую победу над "Кальяри"

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде одолел "Кальяри" со счетом 2:1. В составе миланцев дубль оформил полузащитник Франк Кессье. У "островитян" забил хавбек Николо Барелла.

Отметим, что обе команды заканчивали встречу вдесятером.

"Милан" занимает 7-е место турнирной таблицы серии А, "Кальяри" - 16-е.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур

"Кальяри" - "Милан" - 1:2 (1:2)

Голы: Барелла, 8 (1:0). Кессье, 36 - с пенальти (1:1). Кессье, 42 (1:2).

"Кальяри": Краньо, Пизакане, Романья, Чеппителли, Чигарини, Падоин (Коссу, 77), Ионицэ (Дейола, 62), Барелла, Фараго, Сау (Фариас, 19), Паволетти.

"Милан": Дж.Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Калабрия, Билья, Бонавентура (Локателли, 76), Хакан Чалханоглу, Кессье (Борини, 86), Калинич, Сусо (Абате, 82).

Предупреждения: Калинич, 27. Сусо, 45. Родригес, 56. Барелла, 65. Дейола, 72. Паволетти, 81. Чигарини, 90+4.

Удаления: Родригес (Милан), 80. Барелла (Кальяри), 88.

Судья: Гвида.

21 января. Кальяри. Стадион Sardegna Arena.

Турнирная таблица чемпионата Италии